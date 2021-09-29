Сбежавший из воинской части в посёлке Свободном срочник найден мёртвым

Солдата, который исчез из военной части в посёлке Свободном под Нижним Тагилом, нашли мёртвым, со ссылкой на осведомлённый источник пишет E1.ru.

По информации пресс-службы Центрального военного округа, срочник погиб от удара током.

«Военнослужащий, пропавший в лесу рядом с воинской частью в Екатеринбургском гарнизоне, обнаружен без признаков жизни. По предварительным данным, смерть военнослужащего наступила в результате несчастного случая при поражении электрическим током. Находившийся в лесу военнослужащий пытался взобраться на опору линии электропередачи, где получил удар электрическим током. Личное оружие найдено. Для выяснения всех обстоятельств на месте работает комиссия», — сообщили в пресс-службе ЦВО.

Напомним, рядовой пропал из воинской части под Нижним Тагилом 27 сентября. Изначально сообщалось, что солдат сбежал из Тагильского военного соединения, но, по данным ЦВО, солдат во время проведения учений отклонился от маршрута патрулирования и заблудился. Молодого человека призвали из Тюмени, сам солдат родом из села Бердюжье.