СМИ: Из воинской части в посёлке Свободном сбежал срочник с автоматом

Из Тагильского ракетного соединения сбежал вооружённый солдат. По данным источника E1.RU, воинскую часть в посёлке Свободном покинул молодой человек 2001 года рождения. Розыск начали сегодня, 28 сентября, днём. По словам собеседника издания, у срочника есть складной укороченный автомат Калашникова (АКС-74У) и штык-нож.

Воинское отделение относится к Ракетным войскам стратегического назначения. В группе информационного обеспечения и пресс-службе Министерства обороны корреспонденту E1.RU не ответили на звонки. В ракетной дивизии также не прокомментировали ситуацию.