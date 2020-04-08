«Уральским авиалиниям» не разрешили вывезти россиян из Индии

Авиакомпания «Уральские авиалинии» в связи с решением Росавиации отменила рейсы из Индии, на которых должны были вылететь россияне, со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика пишет «Интерфакс».

По данным онлайн-табло аэропорта Кольцово, 8 апреля должен был состояться рейс из Тируванантхапура, 9 апреля — из Гоа, 10 апреля — из Ченнаи, 11 апреля — из Калькутты. «Уральские авиалинии» планировали начать вывоз россиян, которые не могли вернуться из Индии из-за ограничений, связанных с коронавирусом, 4 апреля. Было согласовано четыре рейса: U6-3614 Тривандрум — Екатеринбург 4 апреля; U6-3616 Ченнай — Екатеринбург 5 апреля, U6-3610 Гоа — Екатеринбург 6 апреля и U6-3612 Калькутта — Екатеринбург 8 апреля.

Ранее в среду из-за отсутствия разрешения Росавиации был снова отложен вывозной рейс авиакомпании «Аврора» из Хабаровска в Сеул.

Напомним, Россия с 4 апреля временно приостановила авиарейсы, организуемые для вывоза россиян на родину, «для максимальной защиты здоровья наших граждан и ограничения новой волны завозных случаев заболевания коронавирусной инфекцией на территории». 6 марта Россия возобновила авиарейсы для вывоза своих граждан из зарубежных стран: теперь прилёт граждан в Москву будет выполняться строго через аэропорт Шереметьево не более 500 человек в сутки, в других регионах — не более 200 человек в сутки.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».