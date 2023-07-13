Уральские студенты-отличники получат компенсацию по образовательному кредиту 

Уральские студенты, обучающиеся на платной основе, с 1 сентября 2023 года смогут получить компенсацию от фонда «Кампус» за оплату образовательного кредита, взятого в Сбере. Соглашение об этом на международной промышленной выставке «Иннопром-2023» подписали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, председатель Уральского банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов и директор Уральского фонда поддержки студенчества «Кампус» Ольга Котлярова.

Ставка для студента по образовательному кредиту с господдержкой в Сбере сейчас составляет 3%, остальное субсидирует государство. По условиям соглашения с 1 сентября этого года студенты-отличники смогут получать компенсацию и этих 3% за счет фонда «Кампус» за весь период обучения.

Стороны также намерены развивать взаимодействие и по другим направлениям. Это формирование системы непрерывного практико-ориентированного обучения студентов в рамках образовательного кластера «вуз-работодатель», проведение совместных научно-исследовательских работ, конференций, семинаров, выставок, презентаций, организация практики и стажировки студентов в подразделениях Сбера.

Дмитрий Суховерхов, председатель Уральского банка Сбербанка:

«Только за прошлый год образовательные кредиты с господдержкой в Сбере получили тысячи уральских студентов, что позволит им обучаться той профессии, о которой они мечтали. Подписание соглашения с фондом “Кампус” позволит самым успешным в учёбе получать образование бесплатно, что безусловно сыграет важную роль в поддержке талантливой молодёжи в нашем регионе. Компенсировать можно будет как новые, так и ранее взятые образовательные кредиты, основной критерий — отличная учёба».

Уральский фонд поддержки студенчества «Кампус» является главным распорядительным органом по обеспечению реализации мероприятий по поддержке студентов. Его учредителем является правительство Свердловской области. Фонд будет наполняться средствами регионального бюджета и попечителей. В настоящий момент продолжаются работы по созданию цифровой платформы для программы «Кампус». Сразу же после этого ожидается запуск программы лояльности. У студентов появится возможность получить скидки при покупке продуктов, одежды, обуви, спортивных товаров, книг, канцтоваров. Также скидки предусмотрены в аптеках, в учреждениях культуры и спорта. В рамках программы лояльности студенты смогут рассчитывать на стипендиальные программы и льготные кредиты на образование от Сбербанка. Ожидается, что проект охватит более 110 тысяч студентов уральских вузов и столько же студентов колледжей и техникумов.