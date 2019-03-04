Уральские самбисты завоевали 6 медалей на чемпионате России в Казани

Самбисты из Свердловской области заработали шесть медалей на чемпионате страны, который проходит сейчас в Казани, пишет E1.ru.

В первый день соревнований, 2 марта, отличились два спортсмена из Екатеринбурга: Евгений Ерёмин выиграл серебро в категории до 52 кг, а его земляк Иван Панюхин стал в этом весе третьим.

Во второй день соревнований, 3 марта, свердловчане завоевали ещё четыре медали: серебро и три бронзы.

Владимир Гладких из верхнепышминского УГМК занял второе место в весовой категории до 57 кг и обеспечил себе право на участие в чемпионате Европы, который пройдёт в мае в испанском Хихоне.

«В третий раз в финале непреодолимой преградой для него становится москвич, чемпион мира Саян Хертек. Впрочем, даже поражение от заклятого соперника предоставило Владимиру путёвку на участие в чемпионате Европы», — отметили в Федерации самбо Свердловской области.

Бронзовые медали достались верхнепышминцам Станиславу Скрябину (в категории до 74 кг) и Альсиму Черноскулову (до 100 кг), а также представителю боевого самбо из Нижнего Тагила Сахрату Магомедову (до 82 кг). Заключительный день чемпионата — 4 марта.