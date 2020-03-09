Уральские полицейские задержали мужчин, избивших оператора камеры автофиксации

Полиция задержала двоих мужчин, напавших 5 марта на оператора передвижной камеры автофиксации на Челябинском тракте. Как рассказали в пресс-службе областного главка, всего нападавших было трое.

Как пишет Е1.ru, правоохранители задержали 38-летнего безработного из посёлка Первомайского, а также его товарища из Екатеринбурга. Имя третьего сообщника установлено, но он пока не задержан.

«Молодые люди пояснили, что мотивом для их поступка являются хулиганские побуждения. Как оказалось, один из “героев” на месте происшествия получил струю перцового газа в глаза, которая несколько охладила его пыл, он вынужден был вернуться в свою машину, чтобы зализывать раны. Затем вся компания в спешке ретировалась», — рассказал руководитель пресс-службы МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Просматривая видеозапись инцидента, сыщики обратили внимание на то, что у автомобиля УАЗ, на котором передвигались агрессоры, отсутствует половина переднего бампера. По этой примете удалось установить личность владельца авто.

В отношении нападавших возбуждено уголовное дело за хулиганство, совёршенное группой лиц. Их отпустили под подписку о невыезде.