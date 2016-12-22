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22 Дек 2016 12:43 | Метки: Новости Нижнего Тагила

«Уральские пельмени» дали миллион рублей на такси для детей-инвалидов. «Если их не хватит, мы готовы!»

Артисты шоу «Уральские пельмени» пожертвовали миллион рублей на покупку такси для перевозки детей-инвалидов в Екатеринбурге. Всего на спецмашину нужно 1,9 миллиона рублей. С учётом всех собранных к этому моменту средств до цели осталось не так уж много – меньше 500 тысяч рублей. «Уральские пельмени» заявили, что помогут организаторам проекта – благотворительному фонду «Живи, малыш» – и доведут его до конца.

«Мы не хотели это афишировать. Это никакая не реклама, мы в ней не нуждаемся. Просто хотели сделать хорошее дело. Мы давно знаем [директора фонда “Живи, малыш” Бычкова] Егора, и договорились помочь проекту такси информационно. А потом появилась возможность выделить деньги. К сожалению, такие возможности бывают не всегда. Но мы будем следить за проектом, поддержим, чтобы он был доведён до конца», – сказал Андрей Рожков агентству новостей «Между строк».

«Уверен, что недостающие деньги будут собраны, но если их не хватит, мы готовы!!!» – написал в Facebook Сергей Исаев.

Ранее «Уральские пельмени» опубликовали видео, в котором призывали людей присоединиться к ним в этом добром деле и отправить деньги на покупку спецмашины.

Благотворительный фонд «Живи, малыш» объявил о сборе средств несколько месяцев назад на краудфандинговой платформе «Планета». Все условия участия, данные о собранной сумме на этот момент здесь:

Напомним, одна машина соцтакси уже работает в Нижнем Тагиле. Деньги на покупку специально оборудованной Газели – 1 миллион 100 тысяч рублей – перевёл благотворительный фонд «ЕВРАЗ – Урал».

Проблема транспортировки детей-инвалидов в Свердловской области сегодня, по словам представителей фонда «Живи, малыш», стоит крайне остро. Транспортная недоступность лишает многих детей возможности не только заниматься спортом, творчеством и образованием, но и добираться до медицинских учреждений. Если в Нижнем Тагиле и Горноуральском городском округе в помощи бесплатного социального такси сейчас нуждаются порядка 27 тысяч инвалидов (более 1600 из них – дети), то в уральской столице – около 60 тысяч инвалидов (более 3,5 тысячи детей).

Для участия в проекте родным ребёнка-инвалида необходимо лишь разово предоставить ряд документов в благотворительный фонд «Живи, малыш» (ул. Газетная, 77а, офис 307).

Агентство новостей «Между строк»

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