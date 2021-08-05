Уральские горы и цветы представлены на выставке Натальи Деменцевой в кинотеатре «Красногвардеец»

В фойе кинотеатра «Красногвардеец» до 26 августа можно увидеть выставку тагильской художницы Натальи Деменцевой «Вдохновлённая природой» (0+). Зрители увидят уральские пейзажи, выполненные на пленэрах за последний год.

«Все мои работы сделаны с натуры. Не выезжая из города, я устроила себе пленэр. На одной работе можно увидеть Лесное озеро — это пруд в родовом поместье Деменцевых, пасеку посреди леса за Синегорским. А также я писала работы на вершине Синей горы и горы Голый Камень», — рассказывает художница.

Наталья Деменцева — тагильская художница и преподавательница студии «Цветные сны». С 2017 года член Союза педагогов-художников. В 2015-м в Санкт-Петербурге окончила факультет изобразительных искусств Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена.