«Уральские авиалинии» получили ещё один льготный кредит на спасение бизнеса

Авиаперевозчик «Уральские авиалинии» получит от Сбербанка кредит на 403 миллиона рублей под 2%, сообщает пресс-служба компании.

По условиям антикризисной программы правительства компания может не возвращать деньги и не выплачивать проценты, если сохранит не менее 90 процентов сотрудников. Если же перевозчик сохранит занятость на уровне не ниже 80%, государство «простит» половину суммы кредита и проценты.

«Сегодня мы подписали ещё одно соглашение о получении льготного финансирования в рамках программы поддержки компаний, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса. "Уральские авиалинии" стали первым заёмщиком в Уральском банке Сбербанка, получившим кредит в рамках данной программы», — рассказал глава компании Сергей Скуратов.

Ранее, в конце мая, Сбербанк выдал авиакомпании «Уральские авиалинии» льготный кредит на сумму 3 млрд рублей по новой госпрограмме поддержки системообразующих предприятий.

С конца марта пассажиры авиакомпании «Уральские авиалинии» массово жалуются на невозможность вернуть деньги за купленные билеты на рейсы, отменённые из-за коронавируса, даже по возвратным тарифам. На страницах компании в соцсетях множество комментариев о том, что с сайта исчезла кнопка «Возврат билетов», а один из сотрудников перевозчика на условиях анонимности рассказывал Znak.com, что сотрудникам «запретили денежные возвраты». Официально в компании говорят, что деньги за некоторые виды билетов вернуть можно, но это займёт много времени и потребует значительных усилий.