Пассажиры «Уральских авиалиний» из Нижнего Тагила и других городов Свердловской области добиваются от перевозчика возврата своих денег

Жители Свердловской области, покупавшие билеты на рейсы «Уральских авиалиний» весной, начали объединяться, чтобы вернуть свои деньги. Директор нижнетагильского агентства новостей «Между строк» Егор Бычков, столкнувшись с такой же проблемой, создал группы в Facebook и во «ВКонтакте», где будут публиковать «истории ненависти», материалы СМИ и инструкции юристов по этой теме.

По его словам, авиаперевозчик категорически отказывается идти на контакт и общаться с пострадавшими.

«У меня было запланировано восхождение на Эльбрус. Из-за пандемии, понятно, всё перенеслось на август. У меня были куплены возвратные билеты в "Уральских авиалиниях". Я зашёл на сайт, но они просто спрятали кнопку "возврат билетов". Её сейчас просто нет — нужно всё писать им в общую службу поддержки. Мне обязаны вернуть деньги в любом случае, потому что билеты возвратные. Но прошло уже две недели, в поддержке мне так никто и не ответил. Решил им позвонить, но там говорят, что все операторы заняты, и звонок сбрасывается», — написал в соцсетях Егор Бычков.

По его словам, когда он начал разбираться в ситуации, то обнаружил огромное количество таких же пострадавших клиентов — ни один из них не может дозвониться по номерам, указанным на сайте авиакомпании, техподдержка просто не отвечает.

«В любой их группе в социальных сетях тысячи людей их проклинают. Им даже звонили сегодня в пять утра в надежде, что операторы будут свободны. Это просто свинство, ни до кого из них не получилось дозвониться. Люди по сорок минут висят на линии, а потом связь просто обрывается», — рассказал Бычков.

Он отметил, что вопиющая история произошла с семьёй трёхлетней Ульяны Стяжкиной из Нижнего Тагила. Девочке удалили почки, необходимо делать операцию в Москве, на которую собирают необходимые 1,7 млн рублей. Родители Ульяны купили билеты на рейс 18 мая, но авиакомпания перенесла вылет на утро следующего дня.

«Утром эти две семьи лететь не могли, потому что в это время дети находились на гемодиализе — жизненно необходимой процедуре. Родители писали обращения в компанию — ноль реакции. Билеты пропали, денег "Уральские авиалинии" не вернули, извинений не принесли», — сообщил Егор.

Он планирует написать по этому поводу обращение в прокуратуру.

В попытках вернуть деньги клиенты авиаперевозчика начали собирать досудебные претензии, которые планируют отвезти в офис компании. Если «Уральские авиалинии» и в этом случае продолжат игнорировать клиентов, они будут обращаться в суд.

«Конечная цель [создания ассоциации] — чтобы как можно больше людей юридическими методами смогли вернуть свои деньги, чтобы они не остались в "Уральских авиалиниях". Сейчас вы не пришли на перенесённый рейс, вам поставили метку о неявке, и вы ничего не получите. Я хочу до всех донести, что обращаться в службу поддержки, которая не отвечает, — бесполезно. Несите досудебную претензию, потом обращайтесь в суд!» — порекомендовал Егор Бычков.

В самой авиакомпании E1.ru прокомментировали ситуацию и объяснили, как пострадавшие клиенты могут вернуть деньги.

«На официальном сайте компании создан специальный раздел, где размещены подробные инструкции по возврату авиабилетов. Пассажирам предлагаются различные варианты в зависимости от УПТ (условий применения тарифа) авиабилета и в зависимости от того, отменён рейс или нет. Для отправки заявок на официальном сайте создана форма обратной связи, с помощью которой пассажиры могут обратиться в авиакомпанию. После получения заявки она регистрируется и обрабатывается в порядке очереди», — сообщили в пресс-службе «Уральских авиалиний».

Представители авиаперевозчика отметили, что служба поддержки пассажиров действительно загружена большим количеством заявок — в ожидании более 140 тысяч, а в день обрабатывается около 3 тысяч. Срок обработки заявок увеличен до 60 дней из-за большого количества дублирующихся обращений.

Ранее стало известно, что Сбербанк выдал авиакомпании «Уральские авиалинии» льготный кредит на сумму 3 млрд рублей по новой госпрограмме поддержки системообразующих предприятий. Авиаперевозчику открыта кредитная линия по льготной процентной ставке сроком на 12 месяцев, 28 мая состоялась выдача первого транша.