«Уральские авиалинии» отменили рейс из-за нехватки самолётов после аварийной посадки в Подмосковье

Рейсы «Уральских авиалиний» из Домодедово (Москва) в Толмачёво (Новосибирск) и обратно отменены из-за нехватки самолётов после произошедшей накануне аварийной посадки лайнера авиакомпании в Подмосковье, пишет «Интерфакс».

Отменены регулярный рейс U6-100 из Домодедово, запланированный на 22:25 по московскому времени 15 августа, и обратный вылет (U6-99) из Новосибирска, планировавшийся на 16 августа в 08:00 по местному времени (04:00 мск). Пассажиров отправят рейсами авиакомпании «ИрАэро».

«Самолёта нет. Вы же знаете, какая у нас вчера ситуация была. У нас один самолёт вышел из строя, рейсы меняются», — пояснил представитель авиакомпании.

Напомним, 15 августа самолёт «Уральских авиалиний» после столкновения со стаей чаек был вынужден совершить аварийную посадку в кукурузном поле. По последним данным, пострадали 76 человек, из них 19 детей. Действия пилотов лайнера были признаны образцовыми, экипаж могут представить к госнаградам. На борту находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа, никто не погиб.