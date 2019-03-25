«Уралочка» всухую обыграла «Динамо-Метар» перед плей-офф российской Суперлиги

Волейболистки «Уралочки-НТМК» всухую обыграли челябинское «Динамо-Метар» в матче заключительного тура регулярного чемпионата России. Встреча команд состоялась накануне, 24 марта, в нижнетагильском «Металлург-Форуме». По информации пресс-службы клуба, уральским спортсменкам удалось обыграть «Динамо-Метар» всухую — со счётом 3:0 (25:18, 25:14, 31:29).

«Игра не влияла на наше место в турнирной таблице чемпионата, — рассказал АН "Между строк" старший тренер ВК "Уралочка-НТМК" Михаил Карполь. — Матч был подготовкой к поединкам плей-офф. В первых двух партиях у нас была хорошая подача, в третьей немного её ослабили, упало внимание, не сыграли так, как хотели. Соперник, в свою очередь, добавил в агрессии и стал лучше подавать, перемещаться в защите, поэтому и такой результат. В целом игрой мы довольны. Сейчас готовимся к плей-офф и играм с "Заречье-Одинцово"».

«Уралочка» завершила чемпионат на четвёртом месте, она одержала 16 побед и набрала 47 очков. В 1/4 финала плей-офф волейболисткам предстоит бороться с подмосковной командой «Заречье-Одинцово», которая стала пятой.

«Динамо-Метар» заняло лишь 11-е место и будет участвовать в турнире за право остаться в Суперлиге.