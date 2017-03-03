«Уралочка-НТМК» вышла в полуфинал, а «Спутник» проиграл пятую игру в серии

Для тагильских болельщиков есть одна хорошая новость и одна плохая. Начнём с плохой. Хоккеисты «Спутника» на домашней площадке в Нижнем Тагиле проиграли пятый матч серии 1/8 финала Кубка Братины ангарскому «Ермаку» со счётом 2:5. До середины второго периода команды по два раза огорчили голкиперов. В составе «Спутника» отличились Денис Мингалеев и Евгений Дубровин. За 5 минут до конца встречи гости смогли вырваться вперёд. Андрей Кирдяшов меняет вратаря на шестого полевого игрока, но и это не приносит результатов. Счёт в серии до четырёх побед стал 3:2 в пользу тагильской команды. Следующая игра пройдёт в Ангарске 7 марта. При необходимости седьмая игра пройдёт в Нижнем Тагиле.

И хорошая новость. Волейболистки «Уралочки-НТМК» вышли в полуфинал чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги, обыграв по сумме двух встреч подмосковное «Заречье-Одинцово». Второй матч уральские волейболистки выиграли в трёх партиях, в первом подмосковной команде удалось взять один сет. В регулярном чемпионате «Уралочка» финишировала на третьем месте, «Заречье» было шестым. В полуфинале наши волейболистки встретятся с казанским «Динамо». Первый матч пройдёт в столице Татарстана 18 марта.

Агентство новостей «Между строк»