«Уралочка-НТМК» вышла в 1/8 финала Кубка ЕКВ

Накануне в Екатеринбурге «Уралочка-НТМК» провела вторую игру 1/16 финала Кубка европейской конфедерации волейбола с «ЦСМ Бухарест». Свердловские спортсменки не без труда справилась с соперницами — 3:2 (23:25, 25:19, 15:25, 25:22, 15:8). Первая встреча закончилась уверенной победой «уралочек» со счётом 3:0. Следующий матч Кубка ЕКВ состоится 24 января в Екатеринбурге, соперник определится в паре LP Salo (Финляндия) — Кралово Поле (Чехия).

«Домашний матч получился сложным. В Румынии слабо выглядела Бракович, а сегодня она блистала в нападении и на блоке, — сказал главный тренер “Уралочки-НТМК” Николай Карполь. — Её подачи можно принимать втроём или даже вчетвером. Она — полкоманды. Полтора года назад от нас ушли четыре ведущих игрока, в минувшее межсезонье ушла связующая. Откуда нам за столь короткие сроки брать новых игроков такого уровня?»

Очередной тур чемпионата России команда Николая Карполя сыграет в Нижнем Тагиле, где будет принимать московское «Динамо».