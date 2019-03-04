«Уралочка-НТМК» всухую переиграла «Протон»

В 19-м туре женской Суперлиги волейболистки «Уралочки-НТМК» уверенно переиграли аутсайдера турнира ВК «Протон» со счётом 0:3 (17:25, 15:25, 19:25). Встреча прошла накануне, 3 марта, в Саратове.

Отметим, что в последний раз свердловская команда выигрывала в трёх партиях в чемпионате 16 января в матче против краснодарского «Динамо». Команда Николая Карполя сохранила за собой четвёртое место в Суперлиге с 13 победами и 6 поражениями. Следующий матч «уралочки» проведут 8 марта в Екатеринбурге против «Сахалина».