«Уралочка-НТМК» всухую обыграла подмосковное «Заречье-Одинцово» в первом матче плей-офф

«Уралочка-НТМК» выиграла у подмосковного «Заречья-Одинцово» в первом матче на стадии плей-офф со счётом 3:0. Команды сошлись в поединке накануне, 29 марта, в екатеринбургском Дворце игровых видов спорта. Уральские волейболистки оказались сильнее во всех сетах (25:17; 25:23; 25:21), рассказали АН «Между строк» в пресс-службе клуба. Самым результативным игроком в составе «Уралочки» стала Ксения Парубец (13 очков), в «Заречье-Одинцово» — Мария Воробьёва (18 очков).

«Были моменты хорошей игры, были и комбинации, быстрые атаки, — отметил главный тренер женского клуба "Уралочка-НТМК" Николай Карполь. — Во второй партии мы сбавили обороты, у нас начались ошибки, была потеря внимания, провальные моменты, не можем мы долго держать высокую концентрацию. Но в целом я игрой доволен, главное до второго матча — сохранить здоровье. Если это удастся, будет и хороший результат. Сегодня неплохо сыграла в атаке Анна Климец».

Главный тренер клуба «Заречье-Одинцово» Вадим Панков считает, что во время игры волейболисткам его команды не хватило уверенности и решительности.

«Я постоянно напоминаю команде, что Парубец начинает играть много, создаёт задел команде, чтобы "Уралочка" раскатывалась. Мы мало уделяли внимания игре на блоке, слабо подавали и вообще скромно начали, так нельзя начинать матч, если хотим добиться победы. Вторая и третья партии нормальные, в борьбе, прошли по боевому сценарию, с "Уралочкой" нужно сразу начинать так играть. В ответной встрече дома легче не будет, мы понимаем, где надо добавить — в первую очередь в уверенности и решительности», — сказал Панков.

Следующий матч серии для «Уралочки-НТМК» пройдёт 5 апреля на выезде, в Одинцово.