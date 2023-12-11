«Уралочка-НТМК» всухую на выезде переиграла «Спарту»

В 11-м туре Pari Суперлиги «Уралочка-НТМК» на выезде переиграла «Спарту» из Нижнего Новгорода со счётом 0:3 (19:25; 18:25; 13:25). Команда Николая Карполя после недавнего поражения от «Заречья-Одинцово» прибыла в Нижний Новгород максимально мотивированной на победу. В каждой из партий «уралочки» уже к середине игрового отрезка вели в счёте, в первую очередь за счёт отличной игры на блоке. За весь матч свердловские волейболистки 18 раз закрывали атаки соперниц, не позволяя им набирать очки сериями. А главным бомбардиром встречи стала нападающая Елизавета Павлова, сумевшая реализовать 68% атак и за весь матч проигравшая только один мяч. Для сравнения: лучшей у «спартанок» в очередной раз стала диагональная Алина Шикалова (14 очков), забившая только 26% из всех атак.

«Готовились играть, просто играть. Готовились, чтобы показать немножко собранность, коллективную игру. Сегодня чуть-чуть удалось. У нас очень плохая ситуация со связующими игроками. Мы работали много лет с Романовой — она убежала в “Динамо”. Потом Кудряшова — она убежала в “Локомотив”. Всё новые и новые связующие — это очень тяжело, а мы всё же игру непростую играем, довольно сложную. Так вот в этом проблемы наши. С техникой сегодня было более-менее нормально, поэтому справились», — рассказал после матча главный тренер «Уралочки-НТМК» Николай Карполь.

17 декабря свердловские волейболистки играют на выезде с новичком Суперлиги ВК «Атом-Курск», а 29 декабря на домашней встрече в ДИВСе — с московским «Динамо».