«Уралочка-НТМК» разгромила «Сахалин»

8 марта в Екатеринбурге волейболистки «Уралочки-НТМК» в рамках 20 тура женской Суперлиги одержали уверенную победу над соперницами из ВК «Сахалин» со счётом 3:0 (25:11, 25:7, 28:26). Самым результативным игроком в составе «Уралочки» стала Ксения Парубец.

За два тура до окончания регулярного чемпионата команда Николая Карполя занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в своём активе 38 очков.

«Есть такая тенденция в спорте, когда две партии проходят легко, девочки расслабляются, теряют внимание. Мы их предупреждали, что такое может быть. Это и произошло. Хорошо, что все-таки сумели собраться в конце партии и перевести игру в свою сторону. Я считаю, что вся команда добавляет хорошо в защите, все прогрессируют. Выделять кого-то одного я бы не стал. Все сегодня молодцы», - заявил после матча старший тренер команды Михаил Карполь.

Впереди у «уралочек» ещё две гостевые встречи – 16 марта в гостях с «Ленинградкой» из Санкт-Петербурга и 24 марта в Нижнем Тагиле с «Динамо-Метар» из Челябинска.