«Уралочка-НТМК» победила на выезде «Ленинградку»

«Уралочка-НТМК» в Санкт-Петербурге провела последний выездной матч в регулярном чемпионате Суперлиги. Волейболистки из Свердловской области одержали победу над «Ленинградкой» со счётом 1:3 (12:25; 25:20; 23:25; 14:25).

Команда Николая Карполя продлила свою победную серию до шести игр. Всего в активе у «уралочек» 15 побед и 6 поражений. Сейчас «Уралочка-НТМК» с 44 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице. Перед началом плей-офф ей остаётся провести ещё одну встречу — 24 марта в Нижнем Тагиле против челябинского «Динамо-Метар».