«Уралочка-НТМК» одержала свою первую победу на чемпионате России в этом сезоне

Волейбольная команда «Уралочка-НТМК» накануне на выезде одержала уверенную победу в матче против краснодарского «Динамо» в рамках «PARI Суперлиги 2024» со счётом 0:3 (20:25; 17:25; 20:25). Это первая победа команды в текущем сезоне.

Следующая встреча «Уралочки-НТМК» пройдёт 22 ноября в 18:30 с красноярским «Енисеем» во Дворце игровых видов спорта в Екатеринбурге. «Енисей» на данный момент входит в топ-5 команд текущего чемпионата и имеет статистику 4:4 по встречам. «Уралочка-НТМК» пока занимает 13-е место.