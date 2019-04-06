«Уралочка-НТМК» обыграла «Заречье-Одинцово» и вышла в полуфинал чемпионата России по волейболу

«Уралочка-НТМК» 5 апреля на выезде победила подмосковное «Заречье-Одинцово» со счётом 3:1. Спортсменки выиграли серию до двух побед (2:0) и первыми среди других команд вышли в полуфинал чемпионата России по волейболу. В пресс-службе клуба АН «Между строк» рассказали, что матч выдался очень сложным и нервным.

«В начале первой партии наши волейболистки вели, но затем соперницы сравняли счёт. Обе команды много ошибались, и к середине сета был зафиксирован паритет — 14:14. Но несколько хороших атак Ксении Парубец принесли “Уралочке” комфортное преимущество — 19:16. В итоге наша команда довела сет до победы — 25:20», — отметили в клубе.

Во втором сете «Уралочка» уступила — 21:25. В третьей партии получить победу ей помогла хорошая игра на блоке своих спортсменок и ошибка соперниц — 25:23. Четвёртый сет также прошёл напряжённо, но подмосковным волейболисткам не удалось обыграть команду «Уралочка-НТМК» — 25:20.

На следующем этапе турнира «Уралолчка» сыграет, скорее всего, с победителем пары «Динамо» (Москва) — «Лениградка». Матчи пройдут 13 и 17 апреля.

«Уралочка-НТМК» — самый титулованный клуб России. Команда 14 раз становилась чемпионом страны.