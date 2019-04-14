«Уралочка-НТМК» обыграла московское «Динамо» в первом матче полуфинальной серии чемпионата России

«Уралочка-НТМК» обыграла московское «Динамо» в первом матче полуфинальной серии плей-офф чемпионата России. Встреча команд прошла 13 апреля в Москве и завершилась со счетом 3:2 (23:25, 25:23, 25:23, 19:25, 15:11). Матч «Уралочки» и действующего чемпиона страны длился 2 часа 10 минут.

«В этом сезоне “Уралочка” один раз уже сотворила сенсацию и обыграла “Динамо”. Произошло это во втором туре Суперлиги. 16 ноября в Нижнем Тагиле наши волейболистки сумели одержать победу со счётом 3:0, прервав серию поражений, которая продолжалась почти пять лет. Конечно, всем болельщикам свердловского клуба хотелось повторения сенсации, теперь уже на выезде. И сенсация повторилась», — рассказали АН «Между строк» в пресс-службе ВК «Уралочка-НТМК».

«Мы всегда настраиваемся только на победу. Во всякой игре бывают взлёты и падения. Просто не всегда получается. Но сегодня я искренне рад за девочек, что всё получилось! Порадовала ли Парубец? Были и провалы, но в целом, конечно, порадовала!» — приводит слова главного тренера «Уралочки-НТМК» Николая Карполя пресс-служба «Динамо».

Второй матч пройдёт 17 апреля в Нижнем Тагиле. В случае победы «Уралочка-НТМК» выйдет в финал.