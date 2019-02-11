«Уралочка-НТМК» на тай-брейке в гостях обыграла «Минчанку»

В 16-м туре открытого чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги «Уралочка-НТМК» в Белорусии встречалась с «Минчанкой». Хозяйки площадки уступили со счётом 2:3 (16:25, 25:19, 19:25, 25:23, 8:15). Лучшим игроком встречи признана «уралочка» Ксения Парубец, набравшая 22 очка. За шесть игр до окончания регулярного чемпионата «Уралочка-НТМК» с 29 очками занимает 4-е место. Следующий матч свердловские волейболистки проведут 16 февраля в Красноярске с местным «Енисеем».