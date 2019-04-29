 «Уралочка-НТМК» из-за снегопада перенесла матчи за бронзу из Нижнего Тагила в Екатеринбург

Матчи за третье место в женской волейбольной Суперлиге между «Уралочкой-НТМК» и казанским «Динамо» срочно перенесены из Нижнего Тагила в Екатеринбург из-за сильнейшего снегопада, обрушившегося на Свердловскую область.

«В связи с погодными условиями оба матча серии за бронзовые медали чемпионата России по волейболу перенесены в Екатеринбург (30 апреля и 1 мая, ДИВС, свободный вход). Время начала матчей будет определено 29 апреля», — сообщает пресс-служба волейбольного клуба.

Автобусы, которые должны были забрать спортсменок в Екатеринбурге и отправиться вместе с ними в Нижний Тагил, не доехали до столицы Свердловской области, уточняют в клубе.

Напомним, в первом матче свердловские волейболистки оказались сильнее — 3:0. Во втором сильнее оказалось «Динамо» — 3:1. Таким образом, счёт в серии до трёх побед стал 1:1. Следующие два матча должны были пройти в Нижнем Тагиле 30 апреля и 1 мая. Если после четырёх игр счёт в серии будет 2:2, то 5 мая в Казани состоится решающий пятый поединок.