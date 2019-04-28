Из-за снегопада и ДТП на Серовском тракте образовались многокилометровые пробки (ВИДЕО)

Сегодня, 28 апреля из-за обильных осадков на трассе Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов зарегистрировано большое количество аварий, которые спровоцировали многокилометровые пробки, сообщает E1.ru со ссылкой на очевидцев. В отделении пропаганды областной ГИБДД отметили, что в связи с выпадением мокрого снега водителям необходимо выбирать скорость, исходя из дорожных и метеорологических условий. А пешеходам следует переходить дорогу в строго установленных местах.

При возникновении происшествий нужно немедленно сообщать о случившемся по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или по единому номеру вызова экстренных служб «112».