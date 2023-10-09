«Уралхимпласт» значительно превысил допустимые нормативы выбросов по фенолу и формальдегиду

В Нижнем Тагиле инспекторы Росприроднадзора завершили плановую выездную проверку деятельности ПАО «Уралхимпласт». В ходе неё была рассмотрена экологическая документация, проведён осмотр источников выбросов, расположенных на промплощадке предприятия. Также специалисты взяли пробы промышленных выбросов в атмосферный воздух и пробы сточных вод, сообщили в ведомстве.

По результатам проверки было выявлено 11 нарушений обязательных требований законодательства в области охраны окружающей среды. В том числе: недостоверно проведённая инвентаризация источников выбросов загрязняющих веществ; выбросы загрязняющих веществ с нарушениями условий специального разрешения на выбросы; не проводится корректировка мероприятий по сокращению выбросов вредных веществ в атмосферный воздух при наступлении неблагоприятных метеорологических условий; не предоставляются отчёты о производственном экологическом контроле в установленный срок; предприятие допускает сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод с превышением утверждённых нормативов допустимого сброса; осуществляет пользование водным объектом с нарушением условий решения о предоставлении водного объекта.

Кроме того, по результатам проверки установлено наличие значительных превышений нормативов предельно допустимых выбросов по фенолу, формальдегиду (2-й класс опасности), взвешенным веществам (3-й класс опасности) и превышение нормативов допустимых сбросов по фенолу и нефтепродуктам (3-й класс опасности).

По итогам проверки выдано предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований, в отношении юридического и должностных лиц ПАО «Уралхимпласт» будут приняты меры административного реагирования.