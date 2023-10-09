«Уральцы — это огонь во льду». Путешественница из Ярославля влюбилась в Нижний Тагил и его жителей

Журналистка из Ярославля Влада Красоткина, которая путешествует по городам России и ведёт свой Telegram-канал «Перекати поле», где рассказывает о поездках, в эти выходные посетила Нижний Тагил. До этого девушка уже побывала в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и других городах. Журналистка АН «Между строк» встретилась с ней и узнала, почему Влада давно хотела побывать в индустриальной столице Горнозаводского Урала и какие эмоции у неё вызвал наш город.

Как признаётся путешественница, посетить Урал было её мечтой с детства, когда в школе она узнала о его красотах и природных богатствах.

«Про Тагил я узнала в 12 лет на уроке природоведения. Полистав учебник, я, как сейчас помню, подумала, какие красивые деревья, природа, горы. И вот в течение жизни у меня часто возникала мысль посмотреть уральскую осень. Это была мечта номер один», — рассказывает Влада Красоткина.

Окончив в этом году вуз и располагая свободным временем, она собрала сумки и отправилась на поезде прямиком на Урал. По пути останавливалась в разных городах, знакомилась с их достопримечательностями и историей.

«Меня восхитил Нижний Тагил, особенно набережная. Она такая красивая. Я приехала в ливень, и на берегу так интересно было наблюдать за утками», — делится впечатлениями Влада.

Мы прошли вместе с ней по «Малахитовой линии» города, обсуждая самобытность уральцев и то, чем они не похожи на остальных.

«Заметила, что жители Урала более холодные снаружи, будто берегут эмоции. Но когда с ними пообщаешься, выясняется, что они очень добрые. Огонь во льду», — считает журналистка.

Влада отметила, что в Нижнем Тагиле много старых уникальных построек. Например, на улице Карла Маркса девушке очень понравилось здание, где сегодня располагается отдел охраны общественного порядка местного УМВД, а на Вязовской — большие красивые балконы с колоннами на домах. Также путешественница одобрила, что многие дома покрашены в тона колера «яичная скорлупа» (кремовый с сильными оттенками очищенного миндаля и ванили). Она считает, что это наполняет осенний Нижний Тагил теплотой и уютом.

«Мне очень нравятся старые дома, сохранившиеся, за которыми ухаживают. Тогда в них видно историю. А то бывает неудачная реставрация, которая меняет облик всего здания», — комментирует Влада.

Она отметила, что в Тагиле очень суровые мужчины: их лица всегда напряжённые, и они совсем не улыбаются.

«Неудивительно, ведь работа определяет характер. А мужчины в Тагиле трудятся на металлургическом производстве, где варится сталь. Это тяжёлый труд», — отмечает журналистка.

В конце прогулки Влада пришла к выводу, что Нижний Тагил ей намного ближе, чем Екатеринбург, благодаря особой атмосфере самобытного и не очень большого города без налёта глянца. Она даже говорит, что уже успела влюбиться в наш город и его жителей.

На Урале Влада Красоткина планирует остаться на месяц. Дальше путешественница отправится в Самару, а зимовать планирует в Краснодарском крае.

«Я никогда не переживала за жильё или деньги. Мы с судьбой хорошо друг с дружкой ладим. Она меня любит, и я её люблю, у нас всё взаимно благодарно», — резюмирует Влада.