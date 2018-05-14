Уральцу Павлу Крашенинникову прочат пост главы государственно-правового управления президента РФ

Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, который был избран от Свердловской области, может стать главой государственно-правового управления президента РФ. Кандидатура уральца сейчас рассматривается на важный пост в Кремле, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники. Кадровые перестановки обсуждаются в связи с возможным уходом на пенсию главы Конституционного суда РФ Валерия Зорькина и переходом на его место начальника государственно-правового управления президента РФ Ларисы Брычевой. В окружении Павла Крашенинникова от комментариев информации РИА Новости пока отказываются.

Отмечается, что на место главы Конституционного суда также могут претендовать руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас и ректор Тюменского госуниверситета Валерий Фальков.

Напомним, Павел Крашенинников возглавил список «Единой России» в Свердловской области на выборах седьмого созыва Госдумы в 2016 году. Сейчас он активно работает на территории региона, является лидером объединения «Депутатская вертикаль».

Крашенинников родился 21 июня 1964 года в городе Полевском Свердловской области. В 1989 году окончил Свердловский юридический институт, в 1991 году — аспирантуру этого вуза.