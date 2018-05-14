РИА Новости анонсировало смену главы Конституционного суда

В 2018 году Валерий Зорькин может покинуть пост председателя Конституционного суда, сменить главу КС может начальница государственно-правового управления президента Лариса Брычева, со ссылкой на информированный источник пишет РИА Новости.

По словам собеседника агентства, 75-летний Зорькин «сам готов к уходу после того, как он провёл инаугурацию президента».

Кроме того, на пост главы Конституционного суда может претендовать и председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. По информации источника, в КС есть несколько вакантных мест.

После ухода Брычевой ГПУ могут возглавить председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и ректор Тюменского госуниверситета Валерий Фальков, их кандидатуры сейчас обсуждают.

Напомним, Совет Федерации переназначил Зорькина председателем КС в январе 2018 года, новый срок в этой должности стал для него пятым подряд. В 1991 году он стал первым главой Конституционного суда России, осенью 1993 года оставил эту должность и до 2003 года был судьёй КС. Он снова возглавил Конституционный суд в 2003 году.

Ларисе Брычевой 60 лет. Главное государственно-правовое управление президента она возглавляет с 1999 года, а с 2004 года совмещает эту должность с должностью помощника президента.