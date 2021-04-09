Ural Music Night объявила первых хедлайнеров

Оргкомитет фестиваля «Уральская ночь музыки», который пройдёт 25 июня в Екатеринбурге, объявил список хедлайнеров. На фестивале выступят Вадим Самойлов и группа «Каста». Идут переговоры с группами «Смысловые галлюцинации» и Nautilus Pompilius, пишет портал Е1.RU.

Уже известно, что Вадим Самойлов будет выступать у Главпочтамта, где будет действовать площадка, посвящённая 35-летию Свердловского рок-клуба. Также в этом году появятся новые сцены — этническая (с танцами и музыкой народов России), сцена современной этнической фьюжн-музыки, а также площадка северных коренных народов Урала.

В этом году на ежегодном фестивале будет работать сто сцен, в том числе и с классической музыкой. Так, площадка «Арии с балкона» у Оперного театра немного переедет к корпусу УрФУ на Ленина, 49, а на площади 1905 года разыграют целый спектакль длиной 1 час и 40 минут — это будет юбилейный, сотый показ «Травиаты». Чтобы показать спектакль, на площади построят сцену в 500 квадратных метров, а в организации будет задействован 221 человек.