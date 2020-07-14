Управляющий директор ЕВРАЗ НТМК Алексей Кушнарёв рассказал губернатору Куйвашеву о перспективах развития предприятия

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев обсудил с управляющим директором ЕВРАЗ НТМК Алексеем Кушнарёвым перспективы развития предприятия в преддверии Дня металлурга. Рабочая встреча прошла накануне, 13 июля, сообщает департамент информполитики региона.

Кушнарёв рассказал, что 25 июня металлургический комбинат отметил 80-летие. В юбилейный год на предприятии будет реконструирована доменная печь № 6. Объём печи после технического перевооружения не изменится и составит 2,2 тысячи кубометров, мощность — 2,5 млн тонн чугуна в год. Модернизация объекта даст предприятию возможность выпускать чугун уже на двух новых современных домнах, а также позволит существенно снизить нагрузку на экологию в Нижнем Тагиле и Свердловской области.

Скорее всего, это была последняя встреча Алексея Кушнарёва как управляющего директора ЕВРАЗ НТМК И ЕВРАЗ КГОК с губернатором Евгением Куйвашевым. Ведь уже в августе он покинет данный пост.

Напомним, в день 80-летия ЕВРАЗ НТМК запустил шестую автоматизированную линию по механической обработке железнодорожных колёс. Ожидается, что созданное немецкой компанией Niles-Simmons-Hegenscheidt оборудование позволит комбинату увеличить объём производства на 65 тысяч колёс в год и, соответственно, улучшить финансовый результат его деятельности.

25 июня 1940 года доменная печь Ново-Тагильского металлургического завода (название ЕВРАЗ НТМК до 1957 года) выдала первый чугун. Всего за 1940 год на заводе было получено 179 тысяч тонн чугуна. Сейчас домны комбината производят такое количество металла менее чем за две недели. За 80 лет на комбинате было выплавлено около 331 млн тонн чугуна и 364 млн тонн стали, изготовлено более 225 млн тонн металлопроката.