Управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК Алексей Кушнарёв покинет предприятие до сентября 2020 года

Алексей Кушнарёв до начала осени покинет пост управляющего директора ЕВРАЗ НТМК И ЕВРАЗ КГОК, сообщает Ura.ru. Грядущую отставку журналистам подтвердил сам промышленник.

«[Информация о скорой отставке] правда была озвучена. Не хочу озвучивать эти причины, это наши договорённости с холдингом. Совместное решение», — сообщил Кушнарёв изданию.

По словам топ-менеджера, после Дня металлурга он уйдёт в отпуск, после которого уже не вернётся на предприятие. При этом в дальнейшем Кушнарёв намерен продолжить работу в сфере металлургии.

Собеседник АН «Между строк» в ЕВРАЗе отмечает, что холдинг не планирует искать нового управляющего директора, поскольку соответствующая должность будет упразднена. Курировать деятельность двух предприятий будет вице-президент ЕВРАЗа Денис Новоженов. В апреле 2018 года он был назначен руководителем дивизиона «Урал».

Алексей Кушнарёв — выпускник Магнитогорского горно-металлургического института имени Г. И. Носова. На металлургическом комбинате Нижнего Тагила работает с 2002 года. В 2005-м стал управляющим директором предприятия, а в 2016-м параллельно возглавил Качканарский ГОК.

Алексей Кушнарёв — заслуженный металлург РФ, лауреат премии правительства в области науки и техники, лауреат премии имени Черепановых, почётный гражданин Нижнего Тагила. Доктор технических наук, член-корреспондент Российской инженерной академии, автор 40 печатных работ и 20 патентов на изобретения.