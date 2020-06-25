«Потрачено 14 млн долларов». В Нижнем Тагиле ЕВРАЗ НТМК в день 80-летия запустил новую производственную линию

ЕВРАЗ НТМК запустил сегодня, в день 80-летия предприятия, шестую автоматизированную линию по механической обработке железнодорожных колёс. Ввод нового оборудования в эксплуатацию произошёл в торжественной обстановке. В мероприятии приняли участие вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов, управляющий директор НТМК Алексей Кушнарёв и мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Ожидается, что созданное немецкой компанией Niles-Simmons-Hegenscheidt оборудование позволит комбинату увеличить объём производства на 65 тысяч колёс в год и, соответственно, улучшить финансовый результат его деятельности.

«Это очень хорошая традиция – запускать в юбилей новый объект, – сказал вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона “Урал” Денис Новоженов. – Это замечательное оборудование. 14 млн долларов потрачено на него. Уверен, оно принесёт не только дополнительные деньги НТМК и ЕВРАЗу, но и удовольствие самим сотрудникам. Потому что всегда приятно работать на новейшем оборудовании».

Для ввода в эксплуатацию новой линии понадобились дополнительные рабочие места. Штат колесобандажного цеха и служб вырос на 35 человек.

«Это только начало большого обновления колёсного парка в этом цехе, – подчеркнул управляющий директор ЕВРАЗ НТМК Алексей Кушнарёв. – Комбинат обновляется, у него впереди ещё большая история. Металл НТМК сегодня известен всему миру. Это здания, заводы, мосты, стадионы, железные дороги и поезда. Это труд металлургов многих поколений. Тагильский металл востребован даже сейчас, когда идёт снижение строек. Потенциал остаётся по-прежнему достаточно высокий. Мы ни одного нашего сотрудника во время пандемии не сократили. И важно отметить, весь комбинат проникся тем, насколько важно в нынешних условиях сохранять здоровье. Наверное, у нас работают самые дисциплинированные в Нижнем Тагиле люди. Все соблюдают правила безопасности, масочный режим».

Новая линия состоит из четырёх обрабатывающих станков с числовым программным управлением, робота манипулятора для загрузки и выгрузки заготовок, устройств по дроблению и удалению стружки, автоматической подготовки и подачи смазочно-охлаждающей жидкости. Благодаря энергоэффективности оборудования, потребление электроэнергии снизится на 10-12%. Для транспортировки металлопроката на участке смонтирован современный мостовой кран.

«Открытие новых производств, модернизация действующих, ещё и на ведущем градообразующем предприятии, заслуживают огромного уважения. Это новые современные рабочие места, которые привлекут в том числе и молодых специалистов. Мы сегодня как раз очень много говорим о том, что молодёжь должна оставаться в городе, – отметил мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. – От всей души поздравляю вас с юбилеем. Но ещё мне бы очень хотелось сказать вам огромное спасибо за ту помощь, которую вы оказали тагильчанам, нашим лечебным заведениям в период пандемии коронавируса. Это дорогого стоит и говорит о том, что мы двигаемся вместе и для достижения единой цели».

Сегодня на ЕВРАЗ НТМК стартует череда праздничных мероприятий, посвящённых 80-летию предприятия, которая продлится до Дня металлурга. Лучшим работникам и молодёжным трудовым коллективам вручат награды разных уровней, обновится Доска почёта. Каждый сотрудник комбината получит в подарок футболку и бейсболку с символикой компании.

25 июня 1940 года доменная печь Ново-Тагильского металлургического завода (название ЕВРАЗ НТМК до 1957 года) выдала первый чугун. Всего за 1940 год на заводе было получено 179 тысяч тонн чугуна. Сейчас домны комбината производят такое количество металла менее чем за две недели. За 80 лет на комбинате было выплавлено около 331 млн тонн чугуна и 364 млн тонн стали, изготовлено более 225 млн тонн металлопроката.