Уникального детского трансплантолога Михаила Каабака вновь уволили

Детский трансплантолог Михаил Каабак заявил об увольнении из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД), пишет издание «Такие дела».

«Увольнение связано с тем, что невозможно выполнять мои должностные инструкции с должным требованием безопасности для пациентов. Внутренняя регуляторика центра дошла до такого, когда безопасно лечить детей методом трансплантации органов здесь невозможно», — заявил Каабак.

Он добавил, что пока не знает, где будет работать дальше.

Ранее, 13 мая, об увольнении из НЦЗД также заявила хирург Надежда Бабенко — тоже из-за бюрократии. По её словам, она решила уйти после того, как согласование операции по трансплантации почки ребёнку с руководством заняло более 11 часов. Врач также заявила, что медиков вынуждали ввести оперированному ребёнку медикаменты, предназначенные для другого пациента, а после операции не разрешили заниматься лечением ребёнка и использовать препараты, назначенные ей и Каабаком.

Каабак заявил «Важным историям», что последнюю трансплантацию он провёл 1 апреля. Врач добавил, что из-за этого сорвались как минимум десять запланированных операций.

Команде медика руководство НЦЗД запретило оперировать из-за использования метода, который официально не одобрен Минздравом, — при этом такая методика используется за границей и имеет подтверждения эффективности в научных журналах, сообщают «Важные истории».

В Instagram НЦЗД 13 мая было опубликовано сообщение о том, что отдел трансплантации функционирует в обычном режиме.

Каабак и Бабенко считаются единственными врачами в России, проводящими операции по пересадке почек детям весом меньше десяти килограммов. В 2019 году их уже увольняли из НЦЗД — тоже из-за использования неодобренной методики. На фоне широкой общественной кампании в поддержку врачей глава Минздрава Вероника Скворцова поручила восстановить их на работе в Центре.