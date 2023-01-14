Умерла Инна Чурикова

Сегодня, 14 января, на 80-м году жизни умерла народная артистка СССР Инна Чурикова. Об этом сообщает ТАСС. Причина смерти не называется. По предварительной информации, актриса болела и находилась в больнице.

Чурикова получила роли в десятках фильмов. Среди них дебютный «Тучи над Борском» (0+), «Стряпуха» (12+), «Я шагаю по Москве» (12+), «Ребро Адама» (16+), «Курочка Ряба» (16+), «Идиот» (16+). Большую известность получила благодаря кинолентам «Курьер» (18+), «Шырли-мырли» (16+), «Тот самый Мюнхгаузен» (12+) и «Морозко» (6+). Инна Чурикова была лауреатом многочисленных премий и наград.