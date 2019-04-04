В Москве в возрасте 88 лет умер режиссёр Георгий Данелия, пишет «Новая газета».

Данелию госпитализировали из-за воспаления лёгких в феврале. Он попал в реанимацию, врачи ввели его в искусственную кому, чтобы стабилизировать дыхание.

Георгий Данелия родился в Тифлисе 25 августа 1930 года, но уже через год его семья переехала в Москву. В 50-х годах он окончил Московский архитектурный институт и работал архитектором в Институте проектирования городов.

В 1959 году Данелия окончил Высшие режиссёрские курсы при «Мосфильме» в мастерской Михаила Калатозова, после которых начал работать в киностудии режиссёром-постановщиком. В 1960 году вышла его дебютная картина «Серёжа» по одноимённой повести Веры Пановой. Фильму присудили Гран-при на Международном кинофестивале в Карловых Варах.

Широкая известность пришла к режиссёру в 1964 году после выхода лирической комедии «Я шагаю по Москве». Среди других его киноработ — «Тридцать три», «Не горюй!», «Совсем пропащий!», «Афоня», «Мимино» и «Кин-дза-дза».