В Москве госпитализированного Георгия Данелию ввели в искусственную кому

Режиссёра Георгия Данелию, которого накануне госпитализировали в одну из московских клиник, ввели в искусственную кому, рассказала ТАСС жена режиссёра Галина Юркова-Данелия.

«Сейчас проводят обследования, следят за состоянием», — заявила она.

Ранее жена сообщила о том, что состояние режиссёра стабильно тяжёлое. Данелия попал в реанимацию в ночь на 24 февраля, после того как почувствовал себя плохо в своём доме.

Георгий Данелия родился 25 августа 1930 года в Тбилиси. Снял фильмы «Я шагаю по Москве» (1963), «Афоня» (1975), «Мимино» (1977), «Осенний марафон» (1979), «Кин-дза-дза!» (1986), «Настя» (1993).