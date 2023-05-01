Умер модельер Вячеслав Зайцев

Накануне, 30 апреля, на 86-м году жизни скончался модельер, народный художник РФ Вячеслав Зайцев. По информации Telegram-канала Mash, вчера днём Зайцева доставили в щёлковскую больницу с кровотечением в желудке, после чего он попал в реанимацию. Точная причина его смерти пока не называется.

Вячеслав Зайцев родился 2 марта 1938 года в Иваново. В 1962 году окончил Московский текстильный институт, после выпуска работал на Экспериментально-технической швейной фабрике Мособлсовнархоза.

Вячеслав Зайцев был одним из известных российских модельеров, в советское время зарубежные журналисты стали называть его «Красный Диор». Его коллекции в разные годы демонстрировались на престижных показах по всему миру. Первые выставки мод Зайцева прошли в Париже и Мюнхене в 1988 году. Он был первым советским модельером, который получил право участвовать в европейской выставке.

Зайцев создавал костюмы для звёзд советской и российской эстрады, фигуристов и олимпийских спортивных делегаций. Также он работал над костюмами к спектаклям в театрах Москвы, мюзиклам и телефильмам. В 2007–2009 годах вёл программу «Модный приговор» (6+).

Зайцев был удостоен званий народного художника РФ и академика Российской академии художеств.