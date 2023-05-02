Умер художник-модельер Валентин Юдашкин

В возрасте 59 лет ушёл из жизни художник-модельер Валентин Юдашкин, сообщает Первый канал. По предварительной информации, причиной смерти стала онкология, с которой кутюрье боролся с 2016 года.

Валентин Юдашкин был одним из знаковых отечественных модельеров, создавал коллекции, становившиеся событием в мировой индустрии моды, придумывал образы для звёзд эстрады, участвовал в разработке формы для российских военнослужащих. Его наряды носили Раиса Горбачёва, Наталья Ветлицкая и другие известные люди.