Умер бывший гендиректор НТВ Игорь Малашенко

В Испании найден мёртвым медиаменеджер, бывший гендиректор и один из создателей телеканала НТВ Игорь Малашенко, со ссылкой на источники пишут «Коммерсантъ» и «Ведомости». Малашенко было 64 года. Предполагается, что он покончил с собой, однако официального подтверждения этой информации пока нет.

Игорь Малашенко был одним из основателей НТВ, а также генеральным директором РГТРК «Останкино». В 1996 году Малашенко был главным советником избирательной кампании кандидата в президенты Бориса Ельцина. В январе 1997 года Игорь Малашенко стал одним из учредителей ЗАО «Медиа-Мост», был членом совета директоров компании. В 2001–2009 годах был гендиректором канала RTVI. В 2018 году Малашенко возглавлял предвыборный штаб телеведущей Ксении Собчак, которая баллотировалась в президенты России.

Женой Игоря Малашенко была бывший художественный директор галереи «Манеж» Елена Малашенко. О непростом бракоразводном процессе с ней в последнее время много писала новая жена медиаменеджера журналистка Божена Рынска.