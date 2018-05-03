Укравшая телефоны спортсменов в ФОК «Президентский» женщина подозревается в серии аналогичных преступлений в Екатеринбурге и Верхней Пышме

Подозреваемая в хищении сотовых телефонов во время соревнований в нижнетагильском ФОК «Президентский» 21 апреля жительница областного центра «засветилась» при аналогичных обстоятельствах в екатеринбургском ДК ВИЗ. Как сообщила порталу E1.ru читательница Наталья, 29 апреля в Доме культуры проходил детский творческий конкурс, во время которого из её сумки пропал телефон.

«У нас дети занимаются вокалом, мы пели, — говорит Наталья. — В ДК ВИЗ мы практически живём на конкурсах, всегда спокойно там оставляем сумки, можем даже уйти, вернуться — сумка будет стоять. Сумка стояла на колонке за кулисами. Тут появилась какая-то женщина, но она не вызвала подозрений: была опрятная, можно было подумать, что это чья-то мама, кого-то из другого коллектива. Тут же дети сидели на этой колонке. Мы с ней даже встретились лицом к лицу. Через какое-то время мой ребёнок попросил телефон, я поискала в сумке — а там его нет».

Посмотрев записи с камер видеонаблюдения, потерпевшая заметила женщину, которая находилась рядом на сцене за кулисами рядом с оставленной сумкой.

«Потом мы вспомнили, что видели эту женщину в публикациях на E1, узнали её, — говорит Наталья. — Я так понимаю, что она знаменитая уже в городе».

Напомним, по инциденту в ФОК «Президентский» в отношении 33-летней подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража». Подозреваемой, которая недавно стала матерью, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Женщина также проходит по другим аналогичным делам на территории региона. По информации E1.ru, екатеринбурженка может быть причастна к серии краж телефонов из театров и спортсооружений Екатеринбурга и Верхней Пышмы.