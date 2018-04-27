Стали известны подробности задержания «гастролёрши», укравшей сотовые телефоны во время соревнований в ФОК «Президентский»

Подозреваемую в хищении сотовых телефонов в ФОК «Президентский» удалось вычислить благодаря расположенным в спорткомплексе камерам видеонаблюдения. Об этом АН «Между строк» рассказали в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

«При просмотре записей камер видеонаблюдения, установленных в спорткомплексе, была замечена темноволосая худощавая женщина, которая заходила в раздевалки. Также видеокамеры зафиксировали гражданку на выходе из спортивного учреждения, где она села в поджидавшую её серую иномарку. 33-летнюю жительницу областного центра, подозреваемую в совершении преступления, задержали в Екатеринбурге и доставили в отдел полиции для проверки. Женщина не стала отрицать своей причастности к совершённому преступлению и дала признательные показания», — пояснили в полиции.

В МВД уточнили, что задержанная ранее неоднократно судима за аналогичные преступления. В последний раз она освободилась из мест лишения свободы два года назад. Кроме того, оперативниками была установлена причастность подозреваемой к ещё одному аналогичному преступлению, совершённому днём ранее в городском Дворце культуры по улице Пархоменко. Общий ущерб, причинённый потерпевшим, составил около 60 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража». Подозреваемой, которая месяц назад стала матерью, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.