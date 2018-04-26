Полиция задержала подозреваемую в краже сотовых телефонов во время соревнований в ФОК «Президентский» в Нижнем Тагиле

Сотрудники полиции задержали подозреваемую в краже сотовых телефонов из раздевалок в ФОК «Президентский» во время соревнований по плаванию 21 апреля. Об этом АН «Между строк» рассказал руководитель МАУ СШОР «Юпитер» Сергей Кутемов. По его словам, женщину удалось вычислить благодаря камерам наблюдения, установленным в спорткомплексе.

«Подозреваемая была задержана в Екатеринбурге. Это гастролёр, серийный вор, - пояснил Кутемов. – Проходит по нескольким делам не только в Нижнем Тагиле».

Выделить ключи всем 400 участникам соревнований физически невозможно, заявил Кутемов, отметив при этом, что дети сами зачастую безответственно относятся к дорогим гаджетам и оставляют их без присмотра.

«А что касается ящиков – они у нас деревянные. При желании можно и стенку заднюю оторвать – это всё мы проходили уже. У нас банкоматы взламывают, о чём вы говорите. Так что мы собаку съели на этих телефонах, 90% похищений у нас раскрывается благодаря камерам», - отметил Кутемов.

21 апреля во время областных соревнований в ФОКе у спортсменов из раздевалок было похищено несколько сотовых телефонов. По информации «Тагил-ТВ», в полицию обратились пять человек, но реальных пострадавших может быть в два раза больше. В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» инцидент пообещали прокомментировать позднее.