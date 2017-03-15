Украина ввела транспортную блокаду ЛНР и ДНР

Президент Украины Пётр Порошенко предложил Совету национальной безопасности и обороны Украины временно полностью прекратить транспортное сообщение с «оккупированной территорией» Донбасса, передаёт «Интерфакс».

«Предлагаю СНБО принять решение о временной полной остановке транспортного, и не только железнодорожного, сообщения с оккупированной территорией. Оно будет действовать до тех пор, пока оккупанты не вернут под юрисдикцию Украины украденные украинские предприятия», – говорится в выступлении президента на СНБО, размещённом на сайте главы государства.

Единственным исключением, по словам главы Украины, должны стать гуманитарные грузы украинских и международных организаций: ООН, Красного Креста, транспорт с лекарствами, товарами первой необходимости.

«Мы не должны допустить ухудшения гуманитарной ситуации на оккупированных территориях», – подчеркнул Порошенко.

По его словам, положение дел на востоке Украины существенно ухудшилось, когда Россия признала паспорта так называемых «независимых республик».

«А их самозваное руководство конфисковало, захватило украинские предприятия. Предварительная стоимость отобранных активов равняется $2 млрд. Часть собственников, следует отдать им должное, свернули производство. А те, кто его продолжает, конечно же, пусть и не рассчитывают на реализацию товаров в Украине», – сказал Порошенко.

Он добавил, что благодаря «усилиям блокирующих и террористов» Украина потеряла свои предприятия «и это, к сожалению, создало новую реальность».

Агентство новостей «Между строк»

Фото: «Полiтична критика»