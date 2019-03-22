Украина ввела санкции против восьми свердловских депутатов Госдумы и вице-губернатора Бидонько

Восемь депутатов Госдумы от Свердловской области и один член регионального правительства попали в новый санкционный список Украины, сообщается на официальном сайте президента Украины Петра Порошенко.

Санкции распространяются на депутатов от «Единой России» Андрея Альшевских, Максима Иванова, Алексея Балыбердина, Андрея Ветлужских, Льва Ковпака и Сергея Чепикова, на депутатов от ЛДПР Данила Шилкова и Игоря Торощина, а также на вице-губернатора Свердловской области Сергея Бидонько, который до декабря 2018 года был депутатом Госдумы.

Для всех парламентариев вводятся временные ограничения на пользование и распоряжение имуществом на Украине, запрет на вывод капиталов из Украины, также им запрещён въезд на территорию страны на три года.

Кроме того, санкции были введены в отношении ООО «УралТехЦентр», которое занимается поставкой оборудования, в том числе для военных предприятий, — в течение трёх лет компания не сможет совершать торговые операции с Украиной или выводить капитал.

Как говорится в сообщении на сайте администрации президента Украины, новые санкции связаны с инцидентом в Керченском проливе. Напомним, 25 ноября 2018 года корабли погранслужбы ФСБ России обстреляли и захватили в Керченском проливе два украинских боевых катера и буксир, которые заранее не уведомили российскую сторону о своём маршруте. Вскоре Украина ввела на своей территории военное положение.