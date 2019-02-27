Украина отказалась участвовать в «Евровидении», сообщила Национальная телерадиокомпания страны.

«"Общественный вещатель" мог бы выбрать любого исполнителя не из числа участников национального отбора. Однако от такой альтернативы отказывается, ведь с уважением относится к выбору зрителей в национальном отборе», — говорится в заявлении.

Ранее четыре финалиста отбора отказались ехать на песенный конкурс. Изначально в финале отбора победила певица Maruv, которая оказалась в центре скандала из-за выступлений в России. Певица написала в Instagram, что не хочет сковывать себя кабальными условиями договора. По её словам, она не захотела выступать с лозунгами, превращая своё пребывание на конкурсе в промоакции украинских политиков. Договор обязывал певицу не общаться с прессой без согласования с Национальной общественной телерадиокомпанией Украины (НОТУ), выполнять любые её требования, незамедлительно передать права на песню «и ещё много чего абсурдного». При этом НОТУ не собиралась оказывать певице финансовую поддержку, организовывать промо и даже помогать в оформлении визы.

После отказа Maruv представлять Украину предложили занявшей на отборе второе место группе Freedom-Jazz girls band. Артисты также отказались, уточнив, что находятся на стадии подписания контракта с европейским промоутером и ведут переговоры о гастролях. Третье место в национальном отборе заняла группа Kazka, представители которой заявили, что хотели бы участвовать, но им не нужна «победа любой ценой».

После этого группа Brunettes Shoot Blondes, занявшая на отборе четвёртое место, заявила, что не будет представлять Украину на конкурсе, если им предложат. По словам музыкантов, так как они не выиграли нацотбор, это «не их поездка».