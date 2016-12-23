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23 Дек 2016 17:40 | Метки: Новости

Угонщики ливийского самолета отпустили заложников и сдались

Неизвестные, угнавшие самолёт компании Afriqiyan Airways, отпустили всех пассажиров самолёта и сдались властям Мальты. Об этом сообщает Malta Today. 

Двое угонщиков, которые являются сторонниками бывшего ливийского правителя Муаммара Каддафи, согласились сдаться и отпустили всех 118 заложников.

Информацию об освобождении заложников опубликовал портал Malta Today. Официальные источники пока не подтверждают её.

Преступники согласились сложить оружие после переговоров с представителями правительства Мальты и министром транспорта Ливии Милада Матуга.

Как стало известно ранее, самолёт компании Afriqiyah Airways, совершавший внутренний рейс Себха – Триполи в Ливии, был захвачен и перенаправлен на Мальту. По предварительным данным, на борту находились 82 мужчины, 28 женщин и один ребёнок.

Агентство новостей «Между строк»

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