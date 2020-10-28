УГМК услышала жителей Баранчи и пообещала доработать проект по строительству обогатительной фабрики

УГМК отправила проект по строительству обогатительной фабрики рядом с посёлком Баранчинский на доработку. Эту информацию подтвердили агентству «Между строк» в пресс-службе УГМК.

«Нас услышали! Проект в данный момент, а именно вчера отправлен на доработку. С учётом наших требований, то есть с изменением расстояния от жилых строений, с учётом загрязнения рек и т. д.», — пишет подписчик группы «Защитим посёлок вместе».

Также в сообщении говорится о встрече представителей УГМК с жителями Баранчи, на которой завод разъяснит некоторые пункты проекта. Встречу запланировали на пятницу, 30 октября. По словам подписчика, проектом сейчас занимаются сотрудники Всемирной организации здравоохранения, они переделывают проект, отталкиваясь от претензий жителей посёлка.