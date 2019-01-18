УГМК покупает актив «Уралвагонзавода» в Кузбассе

Холдинг УГМК становится новым владельцем компании «Юргинский машиностроительный завод» («Юрмаш»), входящей в корпорацию «Уралвагонзавод» (УВЗ), со ссылкой на губернатора Кемеровской области Сергея Цивилёва пишет ТАСС.

По словам главы региона, сделка находится в финальной стадии. У завода сложности с финансами, есть проблемы с задолженностью, у него периодически возникали проблемы по оплате газа. При этом «Юрмашу» принадлежит ТЭЦ, от бесперебойной работы которой зависит подача тепла в город Юрга, где живут 82 тысячи человек.

«Летом мы приняли решение, что нужно искать нового собственника для Юргинского машиностроительного завода. Владельцами Юргинского машзавода, включая и котельную [ТЭЦ], станут структуры УГМК», — сказал Цивилёв.

Глава региона не обозначил конкретные сроки и условия сделки между двумя компаниями.

Юргинский машзавод — градообразующее предприятие моногорода Юрга. Он производит горно-шахтное оборудование, грузоподъёмную и специальную технику.