УФАС снова приостановило конкурс по поиску строителей моста через Тагильский пруд за 4 млрд рублей из-за жалобы одного из участников

Управление федеральной антимонопольной службы по Свердловской области снова приостановило конкурс по поиску компании-подрядчика для строительства моста через Тагильский пруд за 4 млрд рублей. Об этом сообщается на официальном сайте госзакупок. Жалоба была подана екатеринбургской фирмой ООО «Урал Контракт» после рассмотрения и оценки первых частей заявок. Она обвинила Службу заказчика городского хозяйства Нижнего Тагила в нарушении закона о контрактной системе и Гражданского кодекса РФ.

«Урал Контракту» не понравился прописанный в конкурсной документации показатель «опыт по успешному выполнению работ». Он подразумевает отсутствие у участника штрафных санкций или пеней за просрочку исполнения обязательств, а также претензионной работы со стороны заказчиков. Подавшая жалобу компания считает, что данное требование является избыточным и ограничивает конкуренцию.

«Неоднозначная трактовка данного требования может привести к отклонению заявки участника закупки, поскольку достоверно не представляется возможным определить, к чему именно предъявляется требование об отсутствии претензионной работы — представленным участником закупки контрактам либо к его предпринимательской деятельности в целом», — говорится в жалобе.

Также компания сообщила об использовании Службой заказчика городского хозяйства устаревших в связи с изменением законодательства положений. «Урал Контракт» попросил УФАС приостановить определение подрядчика и провести проверку изложенных им нарушений.

Ранее УФАС отклонило жалобу «Уралстроймонтажа», который также считал, что закупка работ по возведению мостового перехода содержит требования, нарушающие конкуренцию и общие положения Гражданского кодекса. Из-за жалобы «Урал Контракта» поиск строителей моста через Тагильский пруд снова затянется и генподрядчик, скорее всего, станет известен лишь в 2021 году. В этом году мэрия Нижнего Тагила пыталась провести конкурс на определение компании, которая займётся созданием перехода и сопутствующей дорожной и инженерной инфраструктуры, уже три раза. Попытки найти компанию-подрядчика на выполнение муниципального контракта провалились из-за отсутствия участников конкурса и жалоб на его условия. При этом в мэрии сообщалось, что возведением перехода через водоём хотели бы заняться минимум три крупные компании.

Интересно, что екатеринбургское микропредприятие ООО «Урал Контракт» было зарегистрировано только в октябре 2019 года и опыта строительства таких серьёзных сооружений, как мост через Тагильский пруд, не имеет. Зато «Урал Контракт» уже не раз писал жалобы на нарушения в конкурсной документации в ФАС, из-за чего срывалась процедура поиска подрядной организации. Например, компания просила внести изменения в документацию по строительству многоквартирного жилого дома в Архангельской области, а также создание экологической тропы «Кладовая солнца» для нацпарка «Плещеево озеро» в Ярославской области. В последнем случае жалобу признали обоснованной. Гендиректором и единственным учредителем «Урал Контракта» является Елизавета Шадрина.

Строительство моста через Тагильский пруд планируется начать в 2020 году. Изначально его планировалось сделать к 31 июля 2022 года, к 300-летию города. Но из-за жалоб участников конкурса на определение генподрядчика сроки могут перенести. Мост, напомним, должен быть запроектирован на участке от кольца на пересечении Уральского и Октябрьского проспектов до Южного подъезда к Нижнему Тагилу в районе Ключиков. Проект уже получил положительное заключение государственной экспертизы. В следующем году на возведение мостового перехода в местном бюджете предусмотрено около миллиарда рублей.